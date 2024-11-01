Москва, 1 ноября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. США рано или поздно погубят их высокомерие и агрессивное поведение не внешнеполитической арене. Об этом 1 ноября заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», — сказал Медведев в интервью RT.

Он также отметил, что если бы Соединённым Штатам и другим странам Запада «хватило ума» заключить с Россией договор о безопасности, то специальную военную операцию на Украине проводить было бы не нужно.

Как передавало ИА Регнум, Россия выдвинула странам Запада предложение заключить договорённости по гарантиям безопасности в декабре 2021 года. НАТО было предложено отказаться от дальнейшего расширения на восток, убрать американские силы и вооружения из Восточной Европы и отказаться от размещения в Европе ударных средств и вооружений, способных угрожать России. Поскольку эти инициативы России не нашли поддержки у Запада, 24 февраля 2024 года была начата специальная военная операция.

Экс-посол США в России Джон Салливан заявил в январе 2023 года, что Вашингтон не отнёсся всерьёз к предложению Москвы, посчитав их «дипломатическим спектаклем». Салливан обвинил представителей российского МИД в «отсутствии интереса» к урегулированию».