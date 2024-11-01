Великий Новгород, 1 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В городе Боровичи Новгородской области подростки поджарили маршмеллоу на Вечном огне мемориала «Победа». Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале.

VK/boro. tube

Следователи получили данные о правонарушении в результате мониторинга Интернета и средств массовой информации. Было найдено видео на котором, предположительно, несовершеннолетние жарят зефир на Вечном огне. По данному факту была организована проверка по признакам осквернения символов воинской славы России, совершенного публично (ч.3 ст. 354.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум 29 октября, в подмосковном Подольске местная жительница подожгла венки у памятника «Скорбящая мать» и принялась снимать свои действия на камеру. Её мать заявила, что женщина может страдать от психического заболевания. Вандалка полностью признала свою вину.

24 октября, в Великом Новгороде возбудили уголовное дело по факту осквернения монумента Победы в городе. Злоумышленники исписали постамент памятника оскорбительными надписями.