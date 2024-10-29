Москва, 29 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Жительница Подольска, которая подожгла венки у монумента «Скорбящая мать», может страдать от психического заболевания. По крайней мере так утверждает её мать, сообщил источник ИА Регнум.

ГСУ СК России по Московской области

Сам инцидент произошёл 27 октября в подмосковном Подольске. 36-летняя местная жительница Анна пришла к мемориалу «Скорбящая мать», посвящённому памяти погибших при защите Родины во время Великой Отечественной войны. Она подожгла четыре венка у монумента и начала снимать всё происходящее на камеру смартфона.

По словам собеседника ИА Регнум, о женщине известно, что она родом из Таджикистана, официально нигде не работает и на учёте в ПНД не состоит. Правоохранители задержали вандалку и возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников).

Однако мать женщины заверяет, что та страдает от психического заболевания из-за воспаления коры головного мозга. При этом никаких медицинских подтверждений своих слов женщина не предоставила. Сама Анна уже дала показания и полностью свою вину признала.

24 октября неизвестные изрисовали монумент Победы в Великом Новгороде. Следователи возбудили уголовное дело, ведётся розыск вандалов.