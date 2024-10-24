Великий Новгород, 24 октября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Неизвестные изрисовали монумент Победы в Великом Новгороде, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба следственного управления СК России по Новгородской области в Telegram-канале.

РИА Новости/Константин Чалабов Монумент Победы в Великом Новгороде

Нанесённое краской английское слово blood («кровь») накануне появилось на постаменте памятника, установленного на Екатерининской горке. Следствие устанавливает причастных к преступлению.

Дело возбуждено по статье о повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества (пункт «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Николаю Супруну доложить о ходе расследования.

Монумент Победы, изображающий конного воина, открыли в южной части Кремлёвского парка в Великом Новгороде 20 января 1974 года, в день тридцатилетия освобождения города от фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Великом Новгороде несколько молодых людей ходили по городу с могильными крестами и фотографировались. Свои «развлечения» они демонстрировали в соцсетях, что вызвало негодование пользователей. В произошедшем разбирались правоохранители.

В июле в новгородской Старой Руссе местный житель бросил в Вечный огонь памятные венки. Его арестовали по обвинению в повреждении памятника.

Месяцем ранее в селе Медвежье Омской области кто-то разрисовал памятник героям Великой Отечественной войны, СК возбудил уголовное дело. Выяснилось, что монумент осквернили два 17-летних подростка, с них взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.