Львов, Украина, 1 ноября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Украинские железные дороги» забыли прикрепить во Львове к ночному поезду на Киев вагон, в котором находились 40 пассажиров. Об этом 1 ноября сообщил местный телеканал «Говорит большой Львов».

Николай Тришин/ТАСС

«Украинские железные дороги» забыли вагон и сорок человек во Львове на вокзале», — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

Также была опубликована видеозапись одной из пассажирок. Она рассказала, что после посадки пассажиры ночного поезда на Киев думали, что его отправление задерживается, однако затем к ним пришёл железнодорожник и рассказал, что поезд ушёл вовремя, а их вагон просто забыли к нему прицепить.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября в районе Финнайдфьорда в норвежском муниципалитете Хемнес сошёл с рельсов пассажирский поезд. В результате железнодорожной аварии один человек погиб и четверо пострадали.

В конце августа в американском штате Колорадо произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате чего они сошли с рельсов. В результате инцидента пострадали два проводника, которые были с лёгкими травмами доставлены в медучреждения и впоследствии выписаны.