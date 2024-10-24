Осло, 24 октября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Норвегии. Инцидент произошёл днём 24 октября в районе Финнайдфьорда в муниципалитете Хемнес. Об этом сообщила газета Dagsavisen.

Ingvart Strand Mølster/NRK/Handout /NTB

Представитель полиции округа Нордланд Кеннет Лауритсен рассказал, что в результате происшествия один человек погиб и четверо пострадали. На месте ЧП находятся полиция и экстренные службы.

Поезд следовал из Тронхейма в Бодо. Как сообщил сотрудник пресс-службы железнодорожной компании SJ Видар Лиан, с рельсов сошли локомотив и первый вагон.

«Поезд, помимо локомотива, состоит из пяти пассажирских вагонов», ― уточнило издание.

По данным отдела Главного центра управления спасательными работами (HRS) по северной Норвегии, в поезде находились от 50 до 70 человек. Ведётся эвакуация пассажиров.

По предварительным данным, сход состава с рельсов мог быть вызван обвал горной породы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября поезд в городе Гуз-Крик в американском штате Южная Каролина столкнулся с грузовиком, который перевозил артиллерийскую установку M109 Paladin. 18-колёсный грузовик застрял при попытке переехать железнодорожный переезд. Из грузовика перед столкновением выбежал мужчина, от медицинской помощи он отказался.

Вечером 10 октября два грузовых поезда столкнулись на непассажирской станции Челябинск-Южный в Челябинской области. После удара с рельсов сошла одна платформа с грузом и три порожние платформы.