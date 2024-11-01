Омск, 1 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с канадским форвардом Линденом Веем. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба команды.

РИА Новости/Алексей Мальгавко Игрок ХК «Авангард» Линден Вей и игрок ХК «Амур» Алекс Броадхерст (справа) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Авангард» (Омск) и ХК «Амур» (Хабаровск)

«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что «Авангард» закрепил за собой права на хоккеиста.

Вей подписал контракт с «Авангардом» в 2024 году. В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл 20 матчей за клуб, в которых набрал 19 очков — семь голов и 12 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он отдал результативную передачу в матче против череповецкой «Северстали». Таким образом, в его активе стало 929 очков — 291 заброшенная шайба и 638 голевых передач. Завершивший карьеру Сергей Мозякин набрал 928 (419 + 509) очков.