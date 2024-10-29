Череповец, Вологодская область, 29 октября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 29 октября он превзошёл достижение Сергея Мозякина по набранным очкам.

ТАСС/Максим Константинов

Шипачёв отдал результативную передачу в гостевом матче против череповецкой «Северстали», воспитанником которой он является.

Таким образом, в активе нападающего стало 929 очков, у него 291 заброшенная шайба и 638 голевых передач. Мозякин набрал за карьеру 928 (419 + 509) очков.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября Шипачёв повторил рекорд Мозякина по количеству набранных очков в КХЛ. В игре с нижнекамским «Нефтехимиком» он отдал голевую передачу.

В том же матче Шипачёв установил рекорд по количеству матчей в КХЛ. Игра с «Нефтехимиком» стала для него 1002-й в лиге. Он обогнал по этому показателю Евгения Бирюкова, который провёл 1001 матч.

Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, а также серебряным призёром Игр-2022, чемпионом мира (2014) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В КХЛ он ранее выступал за череповецкую «Северсталь», санкт-петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».