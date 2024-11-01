Москва, 1 ноября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В кинотеатре «Октябрь» 31 октября состоялась премьера совместного проекта онлайн-кинотеатров «Иви» и KION — «Дайте шоу» с Милошем Биковичем в главной роли. В первой серии герой выходит на сцену церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

«Золотой граммофон» Церемонию «Золотой граммофон» увековечили в сериале

Новый сериал рассказывает про российские ток-шоу и людей, которые связаны с миром шоу-бизнеса. В картине снимались Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Михаил Тройник.

В сценах с ток-шоу в качестве экспертов зрителей ждут и другие звезды — Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем — Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие.

К премьере сериала «Дайте шоу» также приурочен релиз официального саундтрека «Добро пожаловать в рай» в исполнении Димы Билана и главного героя проекта — известного певца Кирилла Артемьева, роль которого сыграл актер Милош Бикович.

Картину представили режиссер-постановщик и автор сценария Дмитрий Литвиненко, соавтор сценария Юлия Савенкова, Милош Бикович, Алсу, Доминик Джокер, Леонид Руденко и другие. Церемонию открытия посетили многие звезды гости: Александр Петров, Аглая Тарасова, Софья Синицына, Григорий и Вадим Верники, Слава Копейкин и другие.

В конце прошлого года стало известно, что Милош Бикович вошел в число лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Тогда актер вышел на сцену церемонии с композицией «Танцуешь со мной» и получил драгоценную статуэтку от «Русского радио». После концерта организаторы рассказали, почему киноактёр участвовал в музыкальной церемонии: выступление стало частью промокампании сериала «Дайте шоу».