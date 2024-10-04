Николаев, Украина, 4 октября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Около сотни военнослужащих из состава 123-й бригады территориальной обороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули воинскую часть. Об этом 4 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули воинскую часть на Донбассе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дезертировавшие военнослужащие вышли на акцию протеста в Вознесенске Николаевской области, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке украинских военных для участия в боевых действиях и нехватке вооружений и боеприпасов.

По информации источника, ранее военные 123-й бригады теробороны ВСУ отказались занимать позиции под Угледаром в Донецкой Народной Республике, освобождённым Вооружёнными силами России 3 октября.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный Ярослав Диденко, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, заявил, что многие находящиеся в зоне боевых действий украинские военнослужащие готовы выступить против киевского режима. По его словам, также не исключено, сложившаяся обстановка в перспективе может перерасти в государственный переворот на Украине. Кроме того, Диденко призвал украинцев отказаться от участия в боях и поднять бунт против мобилизации.

По словам другого украинского военнопленного Николая Тягона, многие бойцы ВСУ не хотят участвовать в боях и стараются сбежать, как только появится такая возможность

В августе депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях. По его оценкам, при учёте общей численности украинских войск, дезертируют около 8% военнослужащих.