Киев, 19 октября, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Бунт назревает в рядах ВСУ в связи с историей захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы, написал покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Речь идёт о захвате Архангело-Михайловского собора УПЦ. Нападение совершили раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) и их сторонники.

«После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие, — уточнил парламентарий в своём Telegram-канале.

Дмитрук отметил, что обратившиеся к нему бойцы грозят покинуть позиции, чтобы защитить жителей Украины от произвола киевского режима, который пытается расправиться над несогласными. Депутат утверждает, что уйти с фронта хотят «целые подразделения».

Парламентарий также обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот развязал на Украине гражданский конфликт, который уже принял формы прямых столкновений и убийств. По его словам, оружием Киева против украинского народа стали территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), коррупция небывалых масштабов, а также преследования за веру и язык.

Дмитрук призвал остановить конфликт, возникший внутри страны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что в Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанамАрхангело-Михайловского собора и распылили перцовые баллончики. Нападавшие также похитили более $60 тысяч, которые верующие собирали на колокол и реставрацию собора.

В результате силового захвата пострадали как минимум 26 человек. В основном люди получили ожоги слизистых от газовых баллончиков. Кроме того, у некоторых пострадавших врачи выявили переломы. При этом не менее 12 человек оказались в больнице. Среди госпитализированных оказался митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал нападение на храм в Черкассах вопиющим актом терроризма. По его мнению, случившееся говорит о том, что преследования в отношении УПЦ усиливаются и приобретают всё более ожесточенные формы.