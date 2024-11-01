Москва, 1 ноября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Производители, отказываясь от выпуска продукции в алюминиевых банках объёмом 0,5 л, скорее всего пытаются смягчить реакцию покупателей на рост цен. Об этом 31 октября заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Максим Богодвид/РИА Новости

Он прокомментировал решение крупнейшего в России производителя алюминиевой тары «Арнест Упаковочные Решения» (АУР) отказаться от производства банок 0,5 л из-за их невостребованности и перейти на выпуск тары по 0,45 л.

«Покупатель не всегда напрямую готов к повышению цен, и уменьшение объемов разных продуктов — от молока до гречки — один из способов на рынке «притупить» реакцию покупателя на повышение цен и сделать ее менее болезненной», — рассказал он «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 31 октября было опубликовано письмо АУР, в котором клиентов предупредили о полном отказе от тары 0,5 л в пользу 0,45 л. Решение объяснили падением спроса.

Пресс-служба АУР 1 ноября подтвердила отказ компании от производства пол-литровых банок. Она сообщила, что спрос на эту тару начал снижаться в 2016 году и к 2024 году достиг 1% объёма рынка. Одновременно с этим начал расти спрос на банки ёмкостью 0,45 л.