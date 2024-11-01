Красноярск, 1 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. На трассе Р-255 «Сибирь» неподалёку от красноярского Ачинска в пятницу, 1 ноября, обнаружили тушу медведя без передних лап.

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Как сообщает РЕН ТВ, животное сбил грузовик. В полицию обратился мужчина, заявивший, что был за рулём машины и совершил наезд на дикого зверя на 676-м километре трассы.

Выехавшие на место происшествия инспекторы ДПС осмотрели тушу медведя и зафиксировали отсутствие у него передних лап. На месте работают также сотрудники Охотнадзора.

Как передавало ИА Регнум 20 октября, в Пензенской области группа охотников потребовала отстранить от работы лесничего, застрелившего в селе Устье истощённого медвежонка. Охотники заявили, что зверь не был опасен, к тому же относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Губернатор Камчатки отметил, что в регионе проанализируют причины нетипичного поведения медведей, которые в этом году стали чаще обычного выходить к населённым пунктам. По его словам, надо выяснить факторы, повлиявшие на сокращение кормовой базы хищника.