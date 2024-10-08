Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил проанализировать атипичное поведение медведей, которые в этом году выходят в населённые пункты. Он призвал установить причины сокращения кормовой базы хищника.

Правительство Камчатского края

«Понятно, что основной корм медведей в летний период — это рыба. В целом, мы видим достаточность заполнения нерестилищ, но в районах Камчатки она может варьироваться. В первую очередь нужно проанализировать те реки, которые прилегают к городской агломерации. Я прошу министерство рыбного хозяйства вместе с КамчатНИРО проанализировать ситуацию», — отметил он.

По словам Солодова, ситуация с частым выходом медведей в населённые пункты — экстраординарная. Так, за этот год в регионе зафиксировано более 600 таких случаев. По поручению губернатора также будет увеличено число оперативных групп, которые реагируют на выход медведей к людям.