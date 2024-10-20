Пензенская область, 20 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Группа охотников Пензенской области потребовала отстранить от работы инспектора по охране диких животных Александра К., который 12 октября в селе Устье в Спасском районе застрелил истощённого медвежонка, сообщил 20 октября Telegram-канал SHOT.

Минлесхоз по Пензенской области

Местные жители рассказали, что лесничий любит пострелять, ведёт себя непрофессионально и превышает должностные полномочия.

Медвежонок, который забрёл в Устье, не представлял опасности. В селе он искал еду и воду, не кидался на людей и не трогал бродивших рядом кур. Он попил и съел немного предназначенного для птиц корма, отметили очевидцы.

Узнав о том, что в Устье бродит истощённый медвежонок, лесничий приехал на своём Land Cruiser с личным оружием. 46-летний Александр К. не собирался ловить детёныша медведя. Он отогнал местных жителей и пять раз выстрелил в животное из охотничьего ружья. Медвежонок погиб.

Охотники собираются направить обращение на имя министра лесного хозяйства, требуя отстранить лесничего от работы и дать его действиям справедливую оценку.

Авторы обращения заявляют, что лесничий не имел права стрелять в населённом пункте. По их данным, убитый бурый медведь — вид, находящийся под угрозой исчезновения, и в 2005 году был внесён в Красную книгу Пензенской области.

В региональном минсельхозе 14 октября заявили, что годовалый медведь вел себя нетипично для своего вида, проявлял агрессию и не боялся людей. В ведомстве заявили, что он создавал угрозу для местных жителей и погиб в процессе отлова. По данным минсельхоза, в регионе летом этого года насчитывалось около 10 бурых медведей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года в Алтайском крае инспекторы по охотничьему надзору спасли двухмесячного медвежонка, у которого была ранена лапа. Его передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным. В итоге детёныш был отправлен в приют для медвежат в Алтайском государственном заповеднике.

В этом году, в конце сентября, в Приморском крае, в Пожарском районе, взрослый бурый медведь убил двух мужчин в дачном доме в Лучегорске. Зверь ворвался в дачный дом и растерзал их, а затем убежал. Было выдано разрешение на его отстрел.