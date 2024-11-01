Москва, 1 ноября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Младший сержант Вооружённых сил Российской Федерации Артём Ковалёв принимал участие в операции под Киевом весной 2022 года и получил медаль «За отвагу». Об этом он рассказал в видео, опубликованном 1 ноября в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Telegram-канал «Герои спецоперации Z». Артём Ковалёв

«В зоне СВО я получил две награды. Одну награду получил, как нам сказали, ещё под Киевом, как дошли километров 15. И вторую награду я получил после того, как получил ранение», — рассказал Ковалёв.

Младший сержант, по его словам, попал на Украину после учений в Белоруссии. На фронте он был водителем, занимался доставкой и разгрузкой боеприпасов.

Ковалёв также рассказал, что местные жители всегда с радостью встречали военных и угощали их едой и сигаретами.