Купянск, Украина, 1 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Российские военные уже вышли на прямую видимость Купянска в Харьковской области. Об этом 1 ноября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Из Купянска уже сбежало всё руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации», — процитировал его ТАСС.

Парламентарий отметил, что местные жители отправляются в другие населённые пункты в ожидании ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ приближаются к Купянску, в связи с чем украинские власти покидают город. Он отметил, что российские военные продолжают настойчиво выдавливать противника и смогли занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над важными участками фронта.

В середине октября глава назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил об обязательной эвакуации населения Купянска и трёх общин, которые расположены рядом с городом. По его словам, это связано с ухудшением военной ситуации для украинских формирований.