Москва, 29 октября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ приближаются к Купянску Харьковской области, в связи с чем украинские власти покидают город. Об этом 29 октября заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

РИА Новости / Владимир Трефилов

Он отметил, что российские военные продолжают настойчиво выдавливать противника и смогли на купянском направлении занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над важными участками фронта.

«Мы приближаемся к Купянску. Наш противник это видит отчётливо, поэтому местные оккупационные власти задерживаться в городе не собираются», — приводит его слова ТАСС.

Ганчев уточнил, что сотрудники российской администрации Харьковской области следят за новостями и поддерживают связь с бойцами, воюющими на купянском направлении.

«Безусловно, ждём освобождения. Там сейчас идет упорная и тяжёлая работа. Но наши ребята делают всё, чтобы это случилось как можно быстрее», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября глава назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил об обязательной эвакуации населения Купянска и трёх общин, которые расположены рядом с городом. По его словам, это связано с ухудшением военной ситуации для украинских формирований.

Ганчев 16 октября рассказал, что ВС РФ давят украинские войска на сватовско-купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Он добавил, что на харьковском направлении продолжает сохраняться активная боевая ситуация.

17 октября Ганчев сообщил, что Вооружённые силы России взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района около реки Оскол, а также дорогу, по которой ВСУ снабжают свои части на передовой.

7 октября генштаб ВСУ назвал особенно напряжённым положение украинской армии на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях.