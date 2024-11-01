Мелитополь, 1 ноября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожил пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Кадр из видео

Бойцы, которые ликвидировали вражеских пехотинцев, служат в составе группировки войск «Днепр» Вооружённых сил РФ. Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами их действий.

В Минобороны отметили, что российские военные используют квадроцикл, чтобы оперативно передвигаться на местности и открывать огонь по подразделениям ВСУ из «Фагота». Уточняется, что в рамках одного из последних выездов бойцы смогли уничтожить около пяти военнослужащих украинской армии.

Данные о действиях ВСУ расчёт получает от операторов беспилотников, которые ведут постоянное наблюдение. Российские военные используют дроны для разведки круглосуточно, и под их постоянным под наблюдением находятся все направления, на которых могут появиться танки ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Минобороны РФ обнародовало сведения о том, что военные группировки «Днепр» применили на передовой в Запорожской области ПТРК «Фагот» и обезвредили артиллерию, а также другие позиции противника. Бой проходил севернее Работина.