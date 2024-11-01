Красногорск, 1 ноября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Релейные шкафы загорелись на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили 1 ноября в пресс-службе организации.

Hans Пламя огня

В Telegram-канале компании отмечается, что возгорание произошло примерно в 05:23 мск. По предварительной информации, причиной случившегося является вмешательство посторонних лиц.

На время тушения пожара и проведения восстановительных работ поезда на этом участке будут двигаться со сниженной скоростью. Составы Казанского направления следуют в обе стороны с отклонением от графика.

Также уточняется, что на МЦД-3 (третья линия Московских центральных диаметров) поезда курсируют с увеличенным интервалом. В МЖД добавили, что компания принимает все необходимые меры для стабилизации железнодорожного движения.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября на Московской железной дороге сотрудники транспортной полиции задержали четырёх человек, которых заподозрили в совершении поджога релейных шкафов. Их поймали после того, как поступила информация, что на перегоне Электроугли — Храпуново в районе станции Храпуново Горьковского направления горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф.

Задержанными оказались четверо граждан России в возрасте от 20 до 21 года. Они проживают в Московской области.