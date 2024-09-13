Москва, 13 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции задержали четырёх человек, которых подозревают в совершении поджога релейных шкафов на Московской железной дороге (МЖД), сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

УФСБ России по городу Москве и Московской области. Кадр из видео

«В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Курская поступило сообщение о том, что на 45-м км перегона Электроугли — Храпуново в районе станции Храпуново Горьковского направления Московской железной дороги горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых в совершении поджога. Ими оказались четверо граждан РФ в возрасте от 20 до 21 года. Установлено, что молодые люди проживают в Подмосковье.

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По словам задержанных, преступление они совершали по указанию неизвестного куратора из мессенджера за определённое денежное вознаграждение. Поджог был совершён в ночное время, всё происходящее на МЖД они снимали на камеру мобильного телефона.

В пресс-службе сообщили, что в отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела по статье о террористическом акте, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых заключили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Ноябрьске задержали двух подростков 13 и 14 лет, которые подожгли вертолёт Utair на местном частном аэродроме. Школьники действовали по указанию неизвестных в мессенджере. Кураторы обещали выплатить им вознаграждение в размере 5 млн рублей. По итогу было возбуждено уголовное дело.