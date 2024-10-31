Дубай, ОАЭ, 1 ноября, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолёта по прибытии в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом 31 октября сообщила пакистанская англоязычная газета Dawn со ссылкой на заявление администрации президента.

Kremlin.ru Асиф Али Зардари

«Президент Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолёта в среду (30 октября) вечером по прибытии в международный аэропорт Дубая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после инцидента президента Пакистана немедленно доставили в больницу, где ему наложили гипс и рекомендовали полный покой в течение по меньшей мере четырёх недель.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин и Асиф Али Зардари смогли кратко переговорить на полях международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде (Туркменистан). По его словам, лидеры двух стран подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние отношения во всех областях и обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан с официальными визитами.

В конце месяца спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Пакистан встретилась с президентом республики. На встрече с Зардари она выразила благодарность руководству Пакистана за гостеприимство, оказанное российской делегации, передала послание президента России и сообщила о подписании Меморандума о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран и развитии двустороннего парламентского диалога. Также она подчеркнула, что Россия и Пакистан подтвердили заинтересованность в обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском регионе.