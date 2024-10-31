Президент Пакистана сломал ногу, выходя из самолёта в Дубае
Dawn: президент Пакистана сломал ногу по прибытии в Дубай
Дубай, ОАЭ, 1 ноября, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолёта по прибытии в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом 31 октября сообщила пакистанская англоязычная газета Dawn со ссылкой на заявление администрации президента.
«Президент Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолёта в среду (30 октября) вечером по прибытии в международный аэропорт Дубая», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после инцидента президента Пакистана немедленно доставили в больницу, где ему наложили гипс и рекомендовали полный покой в течение по меньшей мере четырёх недель.
Как передавало ИА Регнум, 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин и Асиф Али Зардари смогли кратко переговорить на полях международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде (Туркменистан). По его словам, лидеры двух стран подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние отношения во всех областях и обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан с официальными визитами.
В конце месяца спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Пакистан встретилась с президентом республики. На встрече с Зардари она выразила благодарность руководству Пакистана за гостеприимство, оказанное российской делегации, передала послание президента России и сообщила о подписании Меморандума о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран и развитии двустороннего парламентского диалога. Также она подчеркнула, что Россия и Пакистан подтвердили заинтересованность в обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском регионе.