Исламабад, 28 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Спикер Совета Федераци Валентина Матвиенко в ходе визита в Пакистан передала главе республики Асифу Али Зардари послание президента РФ Владимира Путина, сообщили 28 октября в пресс-службе Совфеда.

Global Look Press/Ahmad Kamal

На встрече с Зардари она выразила благодарность руководству Пакистана за то гостеприимство, которое было оказано российской парламентской делегации. Глава Совфеда передала президенту Пакистана наилучшие пожелания от российского лидера.

Свой визит в страну она назвала подтверждением настроя на полноформатное развитие двусторонних отношений и сообщила Зардари о подписании Меморандума о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран и развитии двустороннего парламентского диалога.

Со своей стороны Зардари поблагодарил российскую сторону за энергичные усилия по развитию диалога.

Матвиенко также выступила на специальном пленарном заседании сената Пакистана, подчеркнув, что диалог Москвы и Исламабада не прерывался даже в самые сложные времена.

«Сейчас можно с удовлетворением констатировать, что позиции России и Пакистана близки по большинству вопросов международной повестки», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что обе страны заинтересованы в обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Путин поздравил Зардари с избранием на пост гпрезидента Пакистана. Российский лидер отметил дружественный характер российско-пакистанских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

В середине октября в Пакистане с официальным визитом побывал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В Исламобаде состоялись его встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, а также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.