Москва, 31 октября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Спрос на сливочное масло в России в сравнении с 2023 годом упал на 41% из-за роста цен на него. Об этом 31 октября сообщила аналитик сервиса «Контур. Маркет» Дарья Жигалина.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Больше всего продажи сливочного масла сократились в Брянской области — на 63%. В Архангельской области и Красноярском крае спрос упал на 57%, в Ленинградской и Магаданской областях — на 50%, в Якутии, на Ямале и в Тверской области — на 46%.

Жигалина объяснила рост цен на сливочное масло ростом себестоимости производства этого продукта, в том числе подорожанием сырья, логистики и упаковки.

«Также имеет значение высокая наценка торговых сетей — производители, в свою очередь, отказываются от скидок из-за высоких издержек. Не стоит забывать и про общие затраты производителей: заработную плату и энергоресурсы, общую инфляцию и валютозависимые статьи расходов», — добавила эксперт.

Как передавало ИА Регнум, к середине октября, согласно данным Росстата, сливочное масло в стране в среднем стало дороже на 20%. При этом Министерство сельского хозяйства РФ отметило, что на рынке нет дефицита этого продукта.

Россельхознадзор сообщил, что 27 октября сливочное масло в Россию начала поставлять Турция. За первые три дня она экспортировала 20 т продукта. На рассмотрении вопрос о выдаче решений на поставки ещё 16 производителям из шести других стран.