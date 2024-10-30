Москва, 30 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Турция 27 октября начала поставлять сливочное масло в Россию. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба «Россельхознадзора».

РИА Новости/Александр Кряжев

«По данным ФГИС «ВетИС», по состоянию на 29 октября было ввезено 20 т сливочного масла», — процитировала газета «Известия» ответ ведомства.

В «Россельхознадзоре» также сообщили, что рассматривают разрешения на экспорт сливочного масла для 16 других предприятий из шести стран мира. В настоящее время в реестре иностранных компаний, производящих этот продукт в РФ, находятся 116 организаций, с начала года масло поставляли 97 из них.

Сообщается, что с начала 2024 года в Россию ввезли 112,3 тыс. т сливочного масла. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В России с января произвели 384,3 тыс. т этого вида продукции, что на 3,51% больше, чем за весь прошлый год.

Как передавало ИА Регнум, к середине октября, согласно данным Росстата, цены на сливочное масло в России с начала года в среднем выросли на 20%. При этом Министерство сельского хозяйства заявило, что дефицита нет, рынок обеспечен этим продуктом.

Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий 23 октября в беседе с ИА Регнум объяснил рост цен на сливочное масло тем, что их сдерживали в течение двух лет. Эксперт указал на то, что в 2023 году оно подорожало только на 3,5%, а себестоимость производства растёт. На рост цен мог повлиять и ажиотаж у населения. Он также сообщил, что цены на сливочное масло выросли во всём мире, в том числе в Европе — на 70%.