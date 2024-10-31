Харьков, Украина, 31 октября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) Северной группировки войск уничтожил укрытие с бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 31 октября сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

Скопление украинских военных было обнаружено в районе Волчанка при разведке.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — заявили в ведомстве.

Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание термобарическими боеприпасами по укрытиям с украинскими военными. Корректировка огня велась расчётами разведывательных дронов.

В Минобороны отметили, что после нанесения ударов расчёты ТОС всегда меняют огневые позиции машины, проводят зарядку и уходят в районы ожидания.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября расчёты беспилотников группировки войск «Запад» ВС России уничтожили несколько блиндажей с личным составом украинских войск в Харьковской области. Украинские укрытия располагались в лесопосадках и на открытой местности.

Днём ранее подразделения группировки войск «Север» на харьковском направлении за сутки уничтожили до 70 военнослужащих украинских войск, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и четыре автомобиля. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Кругляковка в Харьковской области.