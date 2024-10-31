Харьков, Украина, 31 октября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Расчёты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили несколько блиндажей с личным составом украинских войск в Харьковской области. Об этом 31 октября сообщило Министерство обороны России, опубликовав кадры поражений позиций противника.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Расчёты БПЛА группировки войск «Запад», поддерживая действия штурмовых групп, применяют БПЛА для обнаружения противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926302" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поражение блиндажей ВСУ в Харьковской области расчётами БПЛА группировки

В результате точечных ударов по опорным пунктам Вооружённых сил Украины со сбросом боеприпасов с БПЛА уничтожены несколько блиндажей, а также личный состав противника в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» на харьковском направлении за сутки уничтожили до 70 военнослужащих украинских войск, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и четыре автомобиля. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Кругляковка в Харьковской области.