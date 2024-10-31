Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области
Харьков, Украина, 31 октября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Расчёты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили несколько блиндажей с личным составом украинских войск в Харьковской области. Об этом 31 октября сообщило Министерство обороны России, опубликовав кадры поражений позиций противника.
«Расчёты БПЛА группировки войск «Запад», поддерживая действия штурмовых групп, применяют БПЛА для обнаружения противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.
В результате точечных ударов по опорным пунктам Вооружённых сил Украины со сбросом боеприпасов с БПЛА уничтожены несколько блиндажей, а также личный состав противника в Харьковской области.
Как передавало ИА Регнум, 30 октября Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» на харьковском направлении за сутки уничтожили до 70 военнослужащих украинских войск, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и четыре автомобиля. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Кругляковка в Харьковской области.