Москва, 31 октября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В Москве с 28 ноября по 1 декабря пройдёт выставка «ПРОреставрацию». Об этом в четверг, 31 октября, заявила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

«На выставке представят почти 120 отечественных методик и решений в сфере реставрации. Также в программе — больше 150 мастер-классов, профессиональных соревнований, лекций и деловых сессий», — отметила она.

В рамках выставки состоятся соревнования среди студентов профильных образовательных учреждений 14 регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой и Луганской Народных Республик, Новосибирской, Пензенской, Ярославской, Иркутской областей и других. Участники будут восстанавливать произведения из дерева, лепной декор, станковую масляную и монументальную живопись. Победителей пригласят на стажировки.

Гости выставки смогут познакомиться с техниками художественной резьбы, восстановления икон и фресок, нанесения покрытия на предметы из меди и поучаствовать в мастер-классах. На деловых сессиях обсудят возрождение памятников архитектуры, их превращение в культурные центры и точки притяжения. Приглашены эксперты из Китая, Индии, Турции, Сербии и других стран.

Экспозиция откроется в депо Николаевской железной дороги (Комсомольская площадь, дом 3/30, строение 1), построенном в 1851 году по проекту архитектора Константина Тона.

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