Москва, 18 октября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Жителей столицы пригласили принять участие в новом голосовании. Им предстоит выбрать лучшие места и мероприятия масштабного проекта «Лето в Москве».

РИА Новости/Пелагия Тихонова

В новом голосовании москвичи отметят, что понравилось им больше всего: форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», события спортивные, театральные, гастрономические или из цикла «Московские сезоны». Горожане также выберут любимые форматы: лекции, выставки, уличные маркеты, модные показы, экскурсии, спортивные тренировки или мероприятия для владельцев домашних питомцев.

Кроме того, пользователи поделятся идеями, как разнообразить летние мероприятия в столице, и предложат свои варианты занятий. Участники также выберут понравившиеся площадки летнего проекта, например в парках или скверах, на бульварах или набережных.

Проект «Лето в Москве» проходил в столице с 1 июня по 8 сентября. Он охватил десятки фестивалей, проектов и акций на различных городских площадках.

Так, для посетителей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» открыли более 200 тематических зон, посвященных технологиям, инновациям и современным достижениям столицы. Гости фестиваля «Театральный бульвар» на площадках под открытым небом увидели более 480 постановок с участием свыше 1,6 тысячи артистов.

Мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» прошли более чем на 600 площадках, и их посетили свыше 10,5 миллиона жителей столицы и туристов. Как сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин, все фестивали проекта «Лето в Москве» включили в себя более 131 тысячи мероприятий и объединили свыше 38 миллионов гостей.