Донецк, 14 сентября, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Гагин сослался на разведданные, которые поступают от украинских информаторов, а также на публичные источники.

«Неделю назад на Украине один из сотовых операторов разместил ролик в сети, что около 400 тыс. адресатов больше никогда не поднимут трубку», — привёл пример советник, добавив, что ролик в скорости удалили.

При этом 400 тыс. — это данные только одного из нескольких сотовых операторов страны.

Также Ян Гагин напомнил, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос о 500 тыс. погибших украинцев, ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко.

«То есть он своим молчанием подтвердил, что она близка к истине», — заключил Гагин.

В статистику не входят раненные, которые уже не смогут в дальнейшем воевать, а также пропавшие без вести.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти из-за больших потерь ВСУ агитируют на военную службу женщин — на Украине запустили рекламную кампанию по призыву женщин воевать.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ о призыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы и с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении за 13 сентября составили до 235 военнослужащих.