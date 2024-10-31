Новопавловск, Ставропольский край, 31 октября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Блогер Егор Гузенко, известный также как Тринадцатый, заболел в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Telegram/Тринадцатый

«У Егора Гузенко, арестованного до 5 декабря, воспалилось ухо. Блогера мучили сильные боли, пока у товарищей не получилось передать ему через адвоката необходимые лекарства», — сказано в сообщении.

Источники канала утверждают, что Гузенко не падает духом и просить дать ему возможность подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Гузенко был задержан в центре Новопавловска в Ставропольском крае. Гузенко вступил в перепалку с полицией и начал драку. После этого он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Во время допроса Тринадцатый отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Ранее Гузенко находился в федеральном розыске по делу о хулиганстве.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отмечал, что при задержании Гузенко оказал яростное сопротивление. Глава региона поручил подчинённым выяснить причину действий блогера.

При этом, как сообщали СМИ, Гузенко предлагали подписать контракт и отправиться в зону проведения специальной военной операции, однако он отказался, аргументировав это тем, что он «нужнее на информационном фронте».