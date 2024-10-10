Новопавловск, Ставропольский край, 10 октября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Военный блогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый после задержания отказался заключать контракт с Министерством обороны России. Он заявил, что нужнее на информационном фронте, сообщил 10 октября Telegram-канал BAZA со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Служба по контракту

Правоохранители, по данным источников, давно знали о местонахождении блогера, но по разным причинам не трогали его. Задержали Гузенко после его «вызывающего поведения» на Дне города в Новопавловске Ставропольского края.

После задержания Гузенко, как и всем обвиняемым, предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Блогер ответил отказом, заявив, что уже давно воюет на информационном фронте. По словам источника, Гузенко всё же может передумать.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Гузенко был задержан в центре Новопавловска. На нём была маска. Полицейские попросили мужчину снять её, но тот якобы отказался и вступил в драку с силовиками. Затем блогера задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Во время допроса Тринадцатый отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Известно, что Гузенко находился в федеральном розыске по делу о хулиганстве.

Кировский районный суд Ставрополья 7 октября отправил под стражу на два месяца Егора Гузенко по подозрению в нападении на полицейского и хулиганстве.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отмечал, что при задержании Гузенко оказал яростное сопротивление. Глава региона поручил подчинённым выяснить причину действий блогера.