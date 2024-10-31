Москва, 31 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. VK по просьбам видеоблогеров, претендующих на получение гранта от компании, продлила приём заявок на грантовую программу ещё на неделю. Теперь все, кто не успел собрать и оформить необходимые документы, смогут сделать это до 12 ноября, рассказали в пресс-службе.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Грантовая программа рассчитана на авторов длинных видео. Уже подано более 600 заявок. Большинство из них относятся к тематикам: образование, хобби, путешествия, гейминг и культура.

Специальная грантовая программа для видеоблогеров стартовала 15 октября. Её общий фонд превышает 100 млн рублей. В программе может принять участие любой пользователь «ВКонтакте» и получить до 5 млн рублей на реализацию своего видеопроекта. Для этого автору необходимо подать заявку на грант и описать свою идею образовательно-развлекательного горизонтального видео длительностью от 10 минут.

Тематика может быть любой — от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии, — главное, чтобы она не нарушала правила площадки и российское законодательство. Помимо этого, контент должен носить нерекламный характер, а сообщество заявителя не должно содержать преимущественно коммерческого контента.

Заявителю нужно иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус ИП, вести открытое сообщество «ВКонтакте» с не менее чем 1 тысячей подписчиков. Подробные правила участия опубликованы на сайте VK Гранты.