Донецк, 31 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вышла третья серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой», героем которой стал скрипач-виртуоз и общественный деятель Пётр Лундстрем. С первых дней спецоперации он посещает самые опасные участки фронта, доставляя российским солдатам нужное снаряжение и выступая с концертами. В Донецке жили и живут его родные и близкие по духу люди.

Кадр из видео «Неновые регионы: дорога домой»

«Мой родственник Олег Наумович Бахтиозин 25 лет был художественным руководителем Донецкой филармонии. Он умер в начале этого года. Но, последние два года приезжая в Донецк, я заходил к нему, мы общались, для меня это было очень важно — я приезжаю в Донецк, я приезжаю к солдатам, и я приезжаю к своим родным. Этих солдат и офицеров я тоже воспринимаю как своих родных», — поделился Лундстерм.

Идея фильма вращается вокруг судьбы многих деятелей искусства, для которых спецоперация сыграла решающее для культуры значение. Только в ДНР на фронт отправились десятки артистов, как когда-то, во времена Великой Отечественной страны, советские деятели культуры прошли с Красной армией от Москвы до Берлина, внеся свой посильный вклад в победу.

Скрипач отметил, что русский народ, побеждая, возвращается в своё естественное состояние, при котором готов развиваться и творить. нынешняя ситуация с конфликтом также может стать толчком для совершения рывка в развитии.

По словам худрука Донецкой государственной академической филармонии Александра Парецкого, во время боевых действий важна роль и артиста, и военного, и врача. При этом культура воплощает собой душу, а оружие — силу для её защиты и доказательства своей правоты.

Съемки новой серии велись в том числе в расположении добровольческого отряда им. Максима Кривоноса, состоящего из бывших украинских военных.

Многосерийный фильм был снят группой информационных агентств новых регионов: Донецким агентством новостей, Луганским информационным центром, Херсонским агентством новостей и Запорожским агентством новостей. Его героями выступают представители нового поколения — волонтёры, участники общественных движений и организаций, для которых спецоперация изменила восприятие реальности. В основу их мировоззрения легла поддержка семьи и традиций, поиск силы в связи поколений и истории страны.

Как сообщало ИА Регнум, вторая серия вышла в начале октября. Она познакомила зрителей с волонтёром, участником поискового движения Константином Евсеевым. Вместе со съёмочной группой он отправился в Мелитополь почтить память своего деда, участвовавшего в освобождении города от немецких солдат в годы Великой Отечественной войны.