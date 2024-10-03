Мелитополь, 3 октября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Вышла вторая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой», героем которой стал волонтёр, участник поискового движения, уроженец Элисты Константин Евсеев.

Кадр из видео Участник поискового движения, уроженец Элисты Константин Евсеев

Вместе со съёмочной группой он отправился в Мелитополь почтить память своего деда, участвовавшего в освобождении города от немецких солдат в годы Великой Отечественной войны.

«Я очень давно стремился в Мелитополь, эта точка очень важна для меня и моей семьи. Я внутри мысленно как будто бы поговорил со своим дедушкой», — рассказал Евсеев.

По его словам, в подобных местах можно в полной мере ощутить связь поколений. Герой новой серии отметил, что в городе и его окрестностях могут находиться люди, которые знали его деда. Сам Константин мужчину в живых не застал. Но семья продолжает хранить память о боевом пути военного.

В Мелитополе Евсеев посетил Краеведческий музей. В архивах обнаружилась информация о сослуживцах деда. Позднее он возложил цветы к Вечному огню и почтил память павших бойцов. Также герой побывал на Мемориальном комплексе Саур-Могила, который восстанавливал вместе с другими волонтёрами.

Многосерийный фильм был снят группой информационных агентств новых регионов: Донецким агентством новостей, Луганским информационным центром, Херсонским агентством новостей и Запорожским агентством новостей. Его героями выступают представители нового поколения — волонтёры, участники общественных движений и организаций, для которых спецоперация изменила восприятие реальности. В основу их мировоззрения легла поддержка семьи и традиций, поиск силы в связи поколений и истории страны.

Как сообщало ИА Регнум, первая серия документального сериала вышла 2 августа. Она познакомила зрителей с травматологом Игорем Сидровым и его женой — фельдшером Дарьей, которые не в первый раз приезжают в командировку из Калуги в Первомайск в ЛНР. Супругов связывает с вернувшимися в Россию регионами огромное желание помочь.