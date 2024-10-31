Москва, 31 октября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Адвоката Тимура Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву, где он должен предстать перед судом. Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал «112».

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По данным канала, Идалов, обвиняемый в угрозах применения насилия в отношении представителя власти, сбежал из Москвы и скрылся в Чечне, где и был задержан в ночь на 31 октября.

«Адвокат просил передать дело в Чеченскую Республику, но Верховный суд отказал и направил материалы в Химкинский суд. Теперь его доставят на судебный процесс, где ему предстоит выступить с последним словом», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, материалы проверки в отношении Идалова поступили в Следственный комитет РФ в январе 2023 года после его грубых и неоднозначных высказываний в сторону двух прокуроров на одном из заседаний.

В начале 2000-х Идалова осудили на 10 лет за похищение человека, вымогательство и хранение оружия, однако позже приговор был отменён. С 2021 года Идалов представляет интересы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.