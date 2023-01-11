Москва, 11 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Источник ИА REGNUM рассказал, что в отношении скандального адвоката Тимура Идалова могут завести два уголовных дела за возможные угрозы представителям власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

10 января в Следственный комитет поступили материалы проверки в отношении адвоката Тимура Идалова. Его обвиняют в том, что на одном из заседаний суда защитник неоднократно грубо и неоднозначно высказывался в сторону двух прокуроров. На данный момент Идалова проверяют сразу по двум статьям. Среди которых «неуважение к суду» и «угроза применения насилия».

«Сейчас в отношении данного адвоката проводится проверка по статьям 297 ч.1 и 318 ч. 1 УК РФ. Данные инциденты произошли во время заседаний, состоявшихся 5 сентября и 30 октября минувшего года», — заявил источник.

Какое именно дело рассматривалось в суде в тот момент, редакции неизвестно.

Сам Идалов — личность известная. В начале 2000-х будущего адвоката осудили на 10 лет за похищение человека, вымогательство и хранение оружия. С 2021 года Идалов представляет интересы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.