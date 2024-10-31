Москва, 31 октября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он напомнил, что большинство коммунальных машин в столице используется круглый год.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы», — отметил Пётр Бирюков. Заместитель мэра российской столицы напомнил, что техническое обслуживание и ремонт машин провели летом.

Как рассказал Бирюков, до наступления холодов на технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Техника, которая используется только зимой, была заранее расконсервирована. «Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки», — пояснил заместитель мэра Москвы.