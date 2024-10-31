Мехико, 31 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В Мексике в течение суток застрелили двоих журналистов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый инцидент произошёл вечером 29 октября. Руководитель онлайн-издания Маурисио Крус был убит в Уруапане. Портал пишет, что город известен стычками между наркокартелями и разборками с полицией.

Журналистка Патрисия Рамирес погибла на следующий день в западном штате Колима. Девушка работала репортером в сфере развлечений. Покойная в момент нападения находилась в принадлежащей ей столовой. Злоумышленник зашёл в помещение и открыл по ней огонь.

В материале отмечается, что в группах по защите свободы прессы Мексику считают одной из самых опасных стран для журналистов.

Как передавало ИА Регнум, в марте украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил, что его с женой пытались убить в Испании. По его словам, два человека открыли огонь из автомата с глушителем по машине мужчины.