Вашингтон, 31 октября, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Как минимум двоих младенцев покусал президент США Джозеф Байден на приёме в Белом доме, посвящённом празднованию Хеллоуина. Об этом 30 октября сообщил телеканал Fox News.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден на приёме в Белом доме, посвящённом празднованию Хеллоуина

Президент США и первая леди Джилл Байден организовали в Белом доме приём для детей в честь праздника. Байден встречал гостей в своей обычной одежде, а его супруга нарядилась в костюм гигантской панды. Под симфоническую музыку Мусоргского супруги раздавали конфеты и другие сладости детям и их родителям накануне Дня Всех Святых.

В ходе мероприятия к президенту США подходили матери с детьми, одетыми в костюмы по случаю Хеллоуина. Отмечается, что глава Белого дома не возражал против общения и в шутку покусал как минимум двух младенцев, которых к нему на руках поднесли матери. Фотографии Байдена, кусающего ребёнка, опубликовал ряд СМИ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле президент США Байден попытался укусить девочку, сидевшую на руках у матери. Инцидент произошёл в Хельсинки перед отъездом из Финляндии в момент, когда американский лидер перед посадкой в самолёт приветствовал сотрудников посольства США и членов их семей. Мать девочки при этом сохраняла невозмутимость и начала снимать происходящее на телефон.