Вашингтон, 31 октября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Китайская Народная Республика в середине сентября провели обмен заключёнными, о котором Госдепартамент публично не заявлял. Об этом 30 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

«Администрация (президента США. — Прим. ред.) Джо Байдена в прошлом месяцев выступила посредником в освобождении Дэвида Линя, американского гражданина… обменяв его на неустановленного гражданина КНР, находившегося под стражей в США», — говорится в материале.

Уточняется, что Государственный департамент публично не сообщал об освобождении мужчины 15 сентября в результате обмена заключёнными. По информации издания, Дэвид Линь — американский пастор, задержанный в Китае в 2006 году и приговорённый к пожизненному заключению за мошенничество с контрактами.

Как указывают авторы материала, данная сделка по обмену заключёнными может стать первой в новейшей истории, когда Соединённые Штаты отправили в Пекин китайского гражданина в обмен на американца.

Дэвид Линь до недавнего времени являлся одним из трёх американцев, находящихся в заключении в Китае, которых Соединённые Штаты называют «незаконно задержанными». Утверждается, что американская сторона продолжит контакты с КНР, чтобы добиться освобождения ещё двоих заключённых.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились осуждённые по обвинению в шпионаже бывший американский военный Пол Уилан и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также граждане США, России и Германии.

В рамках обмена в РФ вернулись находившиеся в заключении в странах НАТО Вадим Красиков, осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, обвинённый в шпионаже Павел Рубцов, Роман Селезнёв и Владислав Клюшин, которым вменялся кибершпионаж, а также Вадим Конащёнок, обвинённый в контрабанде американских технологий. В аэропорту Внуково освобождённых россиян лично встретил президент России. Глава государства поблагодарил их за верность присяге и пообещал представить к госнаградам.