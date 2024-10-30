Сеул, 31 октября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Южная Корея не исключает, что Корейская Народно-Демократическая Республика якобы может осуществить испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или провести ядерное испытание. Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

baobacgiang.com.vn Испытательный запуск МБР, КНДР

«КНДР установила пусковую установку для МБР и может принять решение о запуске ракеты примерно во время президентских выборов в США», — говорится в сообщении.

Утверждается, что таким образом КНДР привлечёт внимание к своим разработкам и достижениям в области стратегических вооружений.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён в ходе совместной с шефом Пентагона Ллойдом Остином пресс-конференции в Вашингтоне также допустил, что КНДР может в ближайшее время провести испытания МБР. При этом, по его словам, Сеул не считает вероятность этого высокой. Глава американского оборонного ведомства со своей стороны заявил, что согласованное в июле совместное руководство по ядерному сдерживанию между США и Южной Кореей подкреплено полным спектром американских ядерных средств противоракетной обороны и передовых неядерных систем.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля КНДР провела успешные испытания тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», которая может нести сверхкрупную боеголовку весом до 4,5 тонны. Две новые ракеты были запущены на максимальную дальность в 500 километров и минимальную в 90 километров.

В мае представитель министерства иностранных дел КНДР заявил, что Пхеньян на фоне стратегической нестабильности, создающейся в регионе из-за односторонних действий со стороны США, вынужден принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию. Отмечалось, что Соединённые Штаты, будучи единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, не имеют права указывать на ядерную угрозу, якобы исходящую от других стран.