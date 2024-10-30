Шеффилд, Великобритания, 30 октября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Игроки английского футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» начали выходить играть в футболках с надписью MOCKBA, поскольку титульным спонсором команды стала строительная компания британского бизнесмена Павла Матвеева Mockba Modular. Сообщение об этом опубликовали на сайте ФК.

«Шеффилд Уэнсдей»

«MOCKBA — это аббревиатура от Matveev Offsite Construction, компании, которая занимается производством зданий», — говорится в сообщении от 18 октября.

Клуб «Шеффилд Уэнсдей» создали в 1867 году. Он четыре раза становился чемпионом Англии, трижды — обладателем Кубка страны. Сейчас команда играет в Чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе, после 12 туров она находится на 13-м месте в турнирной таблице.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября капитану петербургской футбольной команды «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу вручили российский паспорт. Он получил документ на основании указа президента Владимира Путина о приёме в гражданство.

В сентябре глава МИД Бразилии Мауро Виэйра подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову футболку с подписью игрока ФК «Реал» Винисиуса Жуниора. Российский министр отметил, что этот клуб является для него одним из любимых.