Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Капитану футбольной команды «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу вручили российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она поздравила нового российского гражданина со знаменательным событием и опубликовала фото Сантоса, получившего документ.

«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт», — написала Волк.

Telegram/Ирина Волк

Паспорт Сантос получил на основании указа президента России Владимира Путина о приёме в гражданство, подписанного 21 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 30-летний Сантос выступает за петербургскую команду с лета 2019 года. С бразильцем в составе «Зенит» стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным обладателем Кубка страны.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что «пока никак» не относится к получению Сантосом российского паспорта. Ранее юридическая компания SILA International Lawyers уточнила, что Сантос сможет играть за сборную России после смены гражданства. Таким образом, компания опровергла заявление своего представителя Михаила Прокопца о том, что бразилец не сможет играть за РФ.