Челябинск, 30 октября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Челябинские правоохранители задержали цыгана, который подозревается в обмане матери погибшего участника спецоперации из Варненского района. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Пресс-служба ГУ МВД России

Ранее в Сети распространилась информация о том, что жительница посёлка Катенино передала злоумышленникам, в том числе задержанному, 1,5 млн рублей после обещания провести ей ремонтные работы. После получения денег они скрылись и перестали входить на связь. На информацию оперативно отреагировали сотрудники управления МВД по Челябинской области и установили местонахождение одного из подозреваемых.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926249" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Разыскиваемый за обман жительницы Варненского района доставлен в полицейский Главк

«В настоящее время мужчина доставлен в ГУ МВД по Челябинской области. С ним работают оперативники управления уголовного розыска», — сказано в заявлении ведомства.

В МВД отметили, что полиция продолжит работу по выяснению объективной картины произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в августе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Ставропольскому краю возбудить уголовное дело в отношении таксиста, который обманом взял на имя бойца специальной военной операции крупный кредит.

До этого, в конце мая, у военнослужащего ВС РФ украли 1 250 000 руб., которые он заработал во время участия в спецоперации. Мужчина обнаружил пропажу денег после отдыха в московских барах уже в аэропорту перед своим вылетом из столицы.