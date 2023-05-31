Москва, 31 мая, 2023, 12:22 — ИА Регнум. У участника СВО в составе ЧВК «Вагнер» украли 1 250 000 рублей, которые он заработал за участие в спецоперации. Мужчина обнаружил пропажу денег после отдыха в московских барах уже в аэропорту перед своим вылетом из столицы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

29 мая в полицию города Кызыла Республики Тыва обратился 38-летний мужчина. Он рассказал оперативникам, что недавно вернулся из зоны СВО. За свою работу мужчина получил крупную сумму денег, которую вёз домой в республику. По дороге мужчина решил отдохнуть и расслабиться в Москве. Военный прошёлся по столичным увеселительным заведениям, где отметил своё возвращение из зоны СВО. По словам заявителя, ближе к концу праздника он был в очень сильном алкогольном опьянении, поэтому дальнейших событий не помнит.

В частности, мужчина затруднился вспомнить, как оказался в аэропорту Шереметьево и где проводил время до этого. Непосредственно перед посадкой в самолёт мужчина, проверив багаж, понял, что из него пропали практически все деньги. Заявить о краже в аэропорту он уже не успевал, поэтому сел в самолёт и обратился в полицию позже.

«Поступило заявление от 38-летнего уроженца Республики Тыва о том, что в Москве из его рюкзака пропали денежные средства в размере 1 250 000 рублей, которые он получил за участие в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер». Пропажу обнаружил, очнувшись в аэропорту Шереметьево ночью 20 мая, после отдыха в московских барах», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению мужчины проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мошенники обманули жену заслуженного конструктора РФ и одного из создателей орбитальной станции «Алмаз» Анатолия Благова. Преступники под видом соцработников похитили у женщины 400 000 рублей.