Москва, 30 октября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы, охарактеризовав как «вид, близкий к уязвимому положению». Об этом сообщает The Guardian.

По данным СМИ за последнее десятилетие численность этих млекопитающих сократилась как минимум на 30% в существенной части их ареала.

Ранее ежи были одним из самых распространённых видов в Европе, однако теперь они находятся на грани исчезновения из-за разрушения их среды обитания, отметили учёные. К этому привел рост городов и застройки, интенсивное земледелие и строительство дорог.

Отмечается, что популяция ежей также пострадала из-за использования пестицидов, так как химикаты уничтожают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить млекопитающих напрямую.

Специалисты заявили, что шансы на сохранение популяции европейского ежа есть. Для этого они призывают не применять ядохимикаты в сельском хозяйстве, оставлять в заборах отверстия, чтобы зверьки могли перемещаться между садами, а также по возможности устанавливать для них укрытия.

Как сообщало ИА Регнум 5 мая, в США заявили о риске исчезновения сельди из Балтийского моря, так как численность этой рыбы из-за массового вылова с 1960-х годов упала почти на 90%. Еврокомиссия предлагала запретить вылов балтийской сельди, однако страны Прибалтики заблокировали это решение из-за экономических интересов. Сейчас квоты на улов устанавливают по странам, но их превышают.