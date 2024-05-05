Вашингтон, 5 мая, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Массовый вылов может поставить сельдь в Балтийском море под угрозу исчезновения. По данным учёных, популяция этой рыбы с 1960-х годов сократилась на 90%, что может привести к коллапсу и нарушению биоразнообразия в регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Александр Полегенько/ТАСС

Вылов сельди ведут промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю. В прошлом году Норвегия, обеспечивающая более половины мирового объёма выращенного лосося, экспортировала продукцию на $17 млрд. При этом к 2050 году власти страны рассчитывают нарастить производство в пять раз. Но это может стать угрозой для балтийской экосистемы.

Еврокомиссия предлагала полностью запретить вылов балтийской сельди, однако страны Прибалтики заблокировали это решение в защиту рабочих мест и экономических интересов. В настоящее время квоты на вылов устанавливают по странам, но суда свободно их превышают.

Сейчас для каждой из стран установили квоты, хотя суда не связаны ограничениями, что позволяет им вылавливать большое количество сельди зараз.

Сотрудник Центра океанических исследований Гельмгольца в Киле Райнер Фрёзе заявил, что основная часть улова сельди и кильки в Балтике идёт на рыбную муку и жир, норвежская аквакультура лосося является одним из основных конечных потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, японские СМИ в декабре прошлого года начали сообщать о массовой гибели сардины-иваси. В частности, в порту Накири обнаружили порядка 85 т мёртвой рыбы, в порту Хакодате на севере страны заметили массовый выброс рыбы из воды.

Российские исследователи среди возможных причин гибели рыбы назвали нехватку кислорода и потерю подвижности в холодной воде. Ещё одной гипотезой является то, что рыба спасалась от преследования хищниками: лакедрами, дельфинами, белухами и тунцами. Зайдя в порт, она могла погибнуть от недостатка кислорода.

В Канаде 11 декабря обеспокоились ростом популяции золотых рыбок в водоёмах. Местные специалисты пояснили, что те всеядны, и это угрожает сломом местной экосистемы.

Биолог-исследователь Кристин Бостон пояснила, что в дикой среде рыбки могут вырастать до внушительных для их вида размеров — более 40 см в длину, что делает их недоступными для большинства хищников. Вместе с тем взрослая рыбка поедает водоросли, в которых размножаются многие микроорганизмы, и способствует вредному цветению водорослей, что мешает существованию других видов животных.