Москва, 30 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Жителю Москвы по имени Денис удалось приобрести три ноутбука Apple MacBook Pro 14 за 1107 руб. при их рыночной стоимости около 600 тыс. руб. из-за завлекающей рекламы в Интернете. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Как утверждает канал, Денис наткнулся в Сети на рекламу продавца, который обещал продать одно устройство за 369 руб. Денис заказал и оплатил три ноутбука на общую сумму 1107 рублей, однако так их и не получил. После этого он обратился в интернет-магазин, где совершил покупку.

«Маркетплейс ответил, мол, он лишь агрегатор, товары не продаёт, просто показывает. Продавец — что сожалеет, это было кривое завлекалово», — сказано в сообщении канала.

После этого Денис обратился в суд, который встал на его сторону и признал сделку добросовестной и состоявшейся. Представители компании-продавца заявляли, что не имеют заказанных Денисом моделей ноутбука в наличии, однако адвокат истца смог доказать обратное. В результате Денис получил все три устройства.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября специалисты Роскачества рассказали о новом способе, с помощью которого мошенники крадут деньги с карточек россиян, присылая сообщения от имени популярных сервисов доставки. Злоумышленники создают в мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) поддельные аккаунты СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс. Доставки» или Delivery Club и отправляют сообщения о готовности заказа к отправке, а также ссылку на фейковый сайт, на котором запрашивают данные банковской карты и пароль от онлайн-банка.