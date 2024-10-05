Москва, 5 октября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Мошенники придумали новый способ красть деньги с карточек, присылая сообщения от имени популярных сервисов доставки. Об этом 5 октября сообщили специалисты Роскачества.

Иван Шилов ИА REGNUM

Злоумышленники создают в мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) поддельные аккаунты СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс. Доставки» или Delivery Club и отправляют сообщения о готовности заказа к отправлению. Они также скидывают ссылку на фейковый сайт, на котором запрашивают данные банковской карты и пароль от онлайн-банка, сообщило ТАСС.

«Очередной вид мошенничества, направленный, скорее, на старшее поколение. Здесь главная цель киберпреступников — получить доступ к банковской карте пользователя», — заявили в Роскачестве.

Жителей России призвали не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если пришло сообщение о доставке товара, который не заказывали.

Как передавало ИА Регнум, в России ущерб, причинённый киберпреступниками в течение 2023 года, составил 156 млрд рублей. Из них 8 млрд были украдены, 137 млрд получены в ходе мошеннических схем. От киберпреступлений пострадали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних.

Президент России Владимир Путин 1 октября поручил правительству и Центробанку продумать дополнительные механизмы борьбы с хищениями, когда обманутые граждане берут кредиты и передают деньги мошенникам. В качестве возможной меры он предложил рассмотреть «период охлаждения».